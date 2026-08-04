Porque denunciar el abigeato también es cuidar el campo, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, atiende de manera inmediata cada reporte para proteger el patrimonio de las familias ganaderas.

Con cercanía y presencia en territorio, elementos de la SSP en coordinación interinstitucional refuerzan todos los días la vigilancia en carreteras y puntos estratégicos para prevenir y hacer frente a esta conducta delictiva.

Herramientas

Proteger y cuidar el campo es tarea de todas y todos; si sabes algo, denuncia sin miedo a través de la aplicación móvil C5 Escudo Pakal o al número de Denuncia Anónima 0-89, tu identidad está protegida.

Cada resultado requiere también de la participación de la ciudadanía, porque hoy bajo la estrategia estatal “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, todas y todos construimos un Chiapas más seguro y más unido.