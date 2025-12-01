Denunciar y educar desde casa frena violencia a la mujer

Denunciar cualquier manifestación de violencia y colaborar con las autoridades es importante para prevenir cualquier tipo de agresión que mujeres y hombres puedan sufrir, afirmó la titular de la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género (Semuigen) del estado, Marián Vázquez González, quien también destacó que la educación para evitar la violencia a futuro “emana de casa”.

Subrayó la importancia de un entorno familiar seguro y con valores como base para una convivencia social plena y libre de violencia. “Si tenemos un entorno familiar sano, efectivamente saldremos a una convivencia social plena, tranquila”, afirmó.

Juzgados

Vázquez González se refirió a los hombres como víctimas de abuso y violencia de género, señalando que muchos cargan con traumas de la niñez que no denuncian por el temor a ser juzgados por la sociedad.

“Lamentablemente muchos adultos en su niñez vivieron una situación de abuso sexual o acoso y eso lacera… y va creciendo con todo ese odio, con todo ese rechazo, esa frustración de que por ser hombre no pudo denunciar”, explicó.

Aliados

La secretaria lanzó una invitación clara a los hombres para que se sumen como aliados, reiterando que se debe tener cero tolerancia a cualquier tipo de manifestación de violencia contra las mujeres. “No sean cómplices, por favor. Necesitamos hombres responsables”, exhortó.

Reconoció que, si bien otros delitos mantienen una tendencia a la baja, el feminicidio y la violencia contra las mujeres persisten, por lo que el proceso de “reeducarnos y volvernos a reinventar las masculinidades” es una tarea crucial en la que se está trabajando.