Denunciarán a coches que den servicio en aplicaciones

Taxistas de Tapachula aclararon que los servicios de plataformas digitales que oferten servicio público de pasaje en la modalidad de taxi solo podrán hacerlo con unidades concesionadas y señalaron en particular el caso de Didi, aunque no descartan que pudiera haber presencia de otras empresas como InDriver y Uber, en la ciudad tendrán que cumplir con los acuerdos existentes.

Dirigentes

Dirigentes de la agrupación de taxistas, los 400 de Tapachula: Jorge Adrián Vázquez Pérez, José Luis Martínez Carpio, Enrique Borges Julián y José Luis Pérez Noriega quienes además forman parte de la Coalición de Radio Taxis de Tapachula adheridos al Frente de Transporte Estatal y Federal de la Costa, Frontera y Sierra, hicieron un llamado al gremio a trabajar de forma honesta y eficiente para atender la demanda de transporte que existe en esta ciudad.

Aclararon que en Tapachula, Didi solo podrá dar servicio con unidades concesionadas por el gobierno de Chiapas que cumplan las expectativas de la plataforma digital, sin embargo, no se podrá utilizar unidades particulares porque estarían irrumpiendo en irregularidades y la Secretaría de Movilidad y Transportes tendría que intervenir.

Los taxistas de Tapachula reconocen el proceso de cambio en el transporte público de pasaje, y que se está trabajando en la modernización, la seguridad y el confort de los usuarios, para que estos gocen de los beneficios a precios justos.

Señalaron que en Tapachula han sido asegurados algunos vehículos con placas particulares de modelo reciente que se encontraban dando servicio de transporte público adheridos a plataformas digitales, por lo que en su momento fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Las organizaciones de taxistas en este municipio mantienen su postura de que no están en contra de este tipo de servicios con la app, pero reiteraron que de no acatarse la ley, se podría generar inestabilidad social entre concesionados y asalariados.