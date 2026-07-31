Deportaciones volverán a colapsar Tapachula

El presidente de Dignificación Humana A.C., Luis Rey García Villagrán, advirtió de un nuevo estrangulamiento social en Tapachula ante la llegada de venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Señaló que, a través de vuelos y traslados terrestres, el gobierno estadounidense también está enviando a algunos migrantes venezolanos a centros de recepción en Villahermosa y Palenque.

Muchos de ellos, dijo, vienen de estancias prolongadas en centros de detención e incluso con antecedentes penales.

Retorno

Aunque muchos buscan llegar a Cancún, un flujo constante bajo la modalidad de “operación hormiga” está retornando también a Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Villagrán indicó que el endurecimiento de la política migratoria en EE. UU. por el contexto electoral incrementará las expulsiones y amenaza con desbordar la capacidad de la región.

Cuestionó que se “otorguen más de un millón y medio de Formas Migratorias Múltiples a turistas estadounidenses, mientras se estigmatiza al migrante de bajos recursos”.

Finalmente, llamó a exigir a las autoridades como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) a agilizar los trámites para permitir el libre tránsito y desahogar al municipio.