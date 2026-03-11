Deportan a extranjeros a la frontera sur

Organismos defensores de derechos humanos y de migrantes, advirtieron que el gobierno de Estados Unidos no solamente está deportando mexicanos hacia la frontera sur, sino también a ciudadanos de diferentes nacionalidades, provocando un problema social.

Por ese motivo, los migrantes extranjeros deportados “están quedando en el limbo, sin identidad y sin estatus regular migratorio, dejándolos en completo estado de vulnerabilidad”, sostuvo el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán.

Ante esta situación, anunció la realización del Viacrucis del Migrante en Tapachula el próximo 24 de marzo, para exigir al Gobierno Federal que se atienda la problemática, porque “no somos el patio trasero de los Estados Unidos y de Donald Trump”.

Denuncias

Y es que en los últimos días, ha habido denuncias de la deportación de ciudadanos cubanos a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. “No pueden estar haciendo esto, están causando un serio problema en la frontera sur, en donde además, enfrentamos la marginación, la pobreza, la falta de seguridad y de empleos”, indicó.

García Villagrán inició la promoción de las actividades del Viacrucis Migrante en los parques Miguel Hidalgo y Bicentenario, llamando a los extranjeros que permanecen varados en esta región a sumarse y pidió a las iglesias católicas y evangélicas a participar en las actividades, tomando en consideración que “Jesús fue migrante”.

Dijo que apoyarán a migrantes con asesoría jurídica relacionado con su estancia legal e hizo un llamado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a solucionar todos los procesos de solicitudes de asilo.