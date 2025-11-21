Deportistas reparan pista de atletismo

Ante la indiferencia de autoridades municipales, el Patronato Deportivo Único de Ligas Municipales, A.C. (Padulmac) realizó labores de mantenimiento en una de las pistas de atletismo del Sedem. Gracias a una cooperación propia se consiguió comprar caucho, resina y pintura par tapar los huecos que ponen en riesgo a los usuarios de dicho espacio.

Para no entorpecer los entrenamientos que se realizan durante el día, los integrantes del Padulmac realizaron esta actividad durante la noche del miércoles 19. Señalaron que el Gobierno Municipal, encabezado por, Fabiola Ricci, se negó a colaborar en el mantenimiento.

El Padulmac lamentó el abandono de las autoridades quienes, dicen, cuentan con los recursos necesarios para estas acciones. Los trabajos se realizan cerca del séptimo campeonato invernal de atletismo de velocidad y medio fondo.

El patronato abrió la convocatoria a toda la sociedad coleta que quiera ayudar de forma voluntaria al mantenimiento de las instalaciones del Sedem. Hasta el momento, las autoridades municipales no han sacado algún comunicado sobre estos hechos.