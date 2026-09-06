Depresión, principal factor del suicidio

El elevado número de suicidios registrado en agosto en Chiapas dejó una tendencia marcada, según el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.

Entre los principales factores que intervienen en estos casos destacan la depresión y la desintegración familiar.

El funcionario aseguró que, aunque esta conducta no se considera un delito, sí se cataloga como un acto violento al que se le ha comenzado a dar seguimiento puntual, como parte del programa “Prevenir para el Buen Vivir”.

Llaven Abarca explicó que estos actos suelen cometerse dentro de los hogares, y en su mayoría ocurren bajo el efecto de alcohol o drogas, lo que altera el comportamiento de las personas.

Hombres, con más frecuencia

Reveló que el 80 % de los casos registrados corresponde a hombres, mientras que el 20 % restante pertenece al sector femenino, una tendencia que evidencia la resistencia de los varones a acudir con un profesional de la salud.

“Insisto, hay que trabajar en el tema de la salud mental y en la integración familiar, que creo que ahí está la causa principal para poder prevenir este tipo de conductas violentas”, recalcó Llaven Abarca.

También explicó que las principales modalidades de suicidio son, en primer lugar, el ahorcamiento; en segundo, la intoxicación por sustancias; y, finalmente, el uso de arma de fuego.

Para atender esta situación, comentó que ya se despliegan, en coordinación con las secretarías de Salud y de Educación estatales, campañas de prevención mediante pláticas orientadas a evitar el consumo de alcohol y drogas, así como a atender la salud mental, sobre todo en jóvenes.