Depresión, problema creciente entre jóvenes

Enero 08 del 2026
Diversas dependencias del sector Salud ofrecen ayuda para este tipo de padecimientos. CP.

Existe una marcada estadística de incremento en la depresión en Chiapas, principalmente entre jóvenes, sin embargo, también existe una tendencia a desatender este padecimiento que afecta hasta a un tercio de la población.

Datos de Salud Estatal refieren que la depresión emocional es un problema creciente en Chiapas, afectando a un tercio de la población, especialmente adolescentes y jóvenes, exacerbado por factores sociales.

Si la población de Chiapas supera los cinco millones y medio de habitantes, es posible que un millón 800 mil estuvieran dentro de este factor.

Señales

Al respecto, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, invitó a la población a mantenerse atenta a las señales de sufrimiento interno en familiares, amistades y compañeros de trabajo, y a ofrecer una escucha empática como una acción preventiva fundamental.

Desde espacios institucionales como el IMSS, también en la Secretaría de Salud o el propio DIF, tienen especialistas para atender esta condición.

Señaló que la observación de cambios en el estado de ánimo y el acompañamiento oportuno, pueden contribuir a prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad física o emocional de las personas.

 En tanto, el psiquiatra del Hospital General Regional de Especialidades XIV de Septiembre, Maximiliano Rincón Rojas, explicó que la atención a la salud mental requiere romper estigmas y propiciar espacios de diálogo que permitan expresar emociones sin miedo al juicio.

Indicó que escuchar sin juzgar y validar los sentimientos, favorece que las personas se sientan acompañadas, lo que puede reducir el impacto del sufrimiento interno y facilitar la búsqueda de ayuda profesional.

Añadió que este tipo de sufrimiento puede afectar la vida cotidiana, por lo que es importante buscar atención psicológica o psiquiátrica, no solo en situaciones de crisis, sino de manera preventiva durante todo el año.

