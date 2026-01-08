Depresión, problema creciente entre jóvenes

Existe una marcada estadística de incremento en la depresión en Chiapas, principalmente entre jóvenes, sin embargo, también existe una tendencia a desatender este padecimiento que afecta hasta a un tercio de la población.

Datos de Salud Estatal refieren que la depresión emocional es un problema creciente en Chiapas, afectando a un tercio de la población, especialmente adolescentes y jóvenes, exacerbado por factores sociales.

Si la población de Chiapas supera los cinco millones y medio de habitantes, es posible que un millón 800 mil estuvieran dentro de este factor.

Señales

Al respecto, el titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, invitó a la población a mantenerse atenta a las señales de sufrimiento interno en familiares, amistades y compañeros de trabajo, y a ofrecer una escucha empática como una acción preventiva fundamental.

Desde espacios institucionales como el IMSS, también en la Secretaría de Salud o el propio DIF, tienen especialistas para atender esta condición.

Señaló que la observación de cambios en el estado de ánimo y el acompañamiento oportuno, pueden contribuir a prevenir conductas que pongan en riesgo la integridad física o emocional de las personas.

En tanto, el psiquiatra del Hospital General Regional de Especialidades XIV de Septiembre, Maximiliano Rincón Rojas, explicó que la atención a la salud mental requiere romper estigmas y propiciar espacios de diálogo que permitan expresar emociones sin miedo al juicio.

Indicó que escuchar sin juzgar y validar los sentimientos, favorece que las personas se sientan acompañadas, lo que puede reducir el impacto del sufrimiento interno y facilitar la búsqueda de ayuda profesional.

Añadió que este tipo de sufrimiento puede afectar la vida cotidiana, por lo que es importante buscar atención psicológica o psiquiátrica, no solo en situaciones de crisis, sino de manera preventiva durante todo el año.