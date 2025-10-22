Depresión puede llevar a la muerte, alerta médico

La depresión es un trastorno del estado de ánimo de toda persona, que si no se atiende de manera oportuna puede llevar hasta la muerte, afirmó el médico Carlos Luis Jiménez Palacios. El galeno dijo que esta enfermedad se caracteriza por una tristeza persistente y pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban, y que interfiere con las actividades cotidianas, por lo que es importante que este mal sea atendido de manera oportuna, ya que quien lo padece pierde el sentido a la vida y lo único que desea es terminar con su existencia.

EL doctor tonalteco expresó que esta esta enfermedad no solamente implica sentirse triste o pasar un mal día, sino también síntomas como fatiga, problemas de sueño o apetito, dificultad para concentrarse.

Llamado

Por tal motivo, hizo el llamado a las familias que tengan un pariente con este mal, a que no lo dejen solo y estar pendientes hasta que salga de su estrado depresivo, el cual es causado por diversas razones.

La depresión se debe a una compleja interacción de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Estos factores pueden incluir alteraciones en la química cerebral neurotransmisores, antecedentes familiares de depresión, eventos vitales estresantes como la pérdida de un ser querido o problemas económicos, y factores ambientales como el aislamiento social y las experiencias traumáticas en la infancia, detallaron.