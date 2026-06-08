Depresión Tropical generará fuertes lluvias en Chiapas

Mediante una conferencia de prensa para todo el país, la Comisión Nacional del Agua ofreció un informe de los efectos de la Depresión Tropical Dos E, que generará lluvias, oleajes y vientos intensos en Chiapas.

El sistema formado frente a la Costa del Pacifico Mexicano generará lluvias muy fuertes y tocará tierra en ese estado, con la expectativa que al tocar tierra pierda intensidad, pues chocará con las montañas de la región.

No obstante, generará lluvias intensas en toda la región, incluyendo a Chiapas donde se esperan precipitaciones muy fuertes, vientos de hasta 100 kilómetros por hora y un sistema de oleaje que deberá impedir cualquier tipo de navegación en las costas.

Es de mencionar que esta dinámica de alertamiento público es relativamente nueva en la Conagua como en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtiendo un cambio en las políticas de divulgación de la información preventiva.

Videoconferencia

En este marco, desde una videoconferencia para medios de comunicación, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicaron a las delegaciones de Protección Civil federal y estatales la viabilidad de activar los protocolos de emergencia, incluidos refugios temporales, que en Chiapas suman 110.

En la etapa de auxilio, y dependiendo de las circunstancias, se activará el Comité Nacional de Emergencias, con participación de las fuerzas armadas.