Depurarán espacios en panteón de Terán

Ante la falta de espacios disponibles en el panteón ejidal de Terán próximamente se iniciarán labores de depuración a los lugares que cuenten con más de 10 años de abandono, así lo informaron autoridades de dicho camposanto.

Mediante un escrito informaron que se realizará una revisión de los espacios que por largo tiempo no cuenten con un registro de pagos de perpetuidad o no tengan un propietario debidamente establecido para que se proceda con la depuración.

Ante esta situación los responsables del panteón ejidal hicieron un llamado a la ciudadanía a acercarse a reconocer sus espacios y en algunos casos ponerse al corriente con los debidos pagos por los lugares asignados.

mienPara tal atención se estableció un periodo de reconocimiento, el cual inició desde el lunes 5 de enero del 2026 y concluirá hasta el 28 de febrero, durante este plazo podrán realizarse los trámites solicitados.

Una vez concluya este período establecido y a partir del dos de marzo del presente año se iniciarán con las labores de reasignación de los espacios que no hayan sido reconocidos a nuevos propietarios.

El problema de sobrecupo en los diversos panteones de Tuxtla ha sido señalado en ocasiones anteriores por las autoridades correspondientes, periódicamente se realizan recorridos de verificación de las tumbas que se encuentran abandonadas.

Por su parte Protección Civil ha hecho el llamado a la población a mantener limpio los espacios para evitar el crecimiento de maleza, o en sus casos verificar la estructura de las lápidas para evitar cualquier accidente.