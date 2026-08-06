Derecho de audiencias deberá analizarse

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Chiapas, Rubén Antonio Zuarth Esquinca, se pronunció en defensa del ejercicio periodístico con plena libertad.

El dirigente expresó su preocupación por la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que debe revisarse con transparencia.

El dirigente estatal señaló que toda democracia requiere medios de comunicación, periodistas y ciudadanos con la libertad de informar, opinar y cuestionar al poder sin presiones. Afirmó que ninguna legislación debe generar incertidumbre sobre lo que puede decirse o publicarse.

El presidente del PRI Chiapas sostuvo que las leyes deben proteger los derechos de las y los mexicanos, fortalecer los contrapesos democráticos y garantizar el respeto a la pluralidad de ideas, nunca restringir el debate público.

Reiteró que el PRI defenderá la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho de la sociedad a recibir información libre y plural, por considerar que son principios fundamentales de la democracia.