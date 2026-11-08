Dermatitis atópica puede afectar la calidad de vida

La médica y dermatóloga pediatra, Helena Vidaurri de la Cruz, explicó que la dermatitis atópica combina factores genéticos y ambientales. Las bajas temperaturas, el aire seco y la calefacción puede favorecer la resequedad y desencadenar brotes en quienes viven con esta enfermedad inflamatoria crónica que provoca comezón.

Padecimiento

La alteración de la barrera cutánea facilita la pérdida de humedad y vuelve a la piel más vulnerable a sustancias i rritantes e incluso las molestias pueden comenzar desde los primeros meses de vida.

La comezón que se repite, el enrojecimiento, y la piel que se lastima al rascarse merece atención. Aunque suele iniciar en la infancia, la dermatitis atópica también puede persistir en la adolescencia y la edad adulta.

En temporada de frío se recomiendan baños breves, de cinco a 10 minutos, con agua tibia y la aplicación de un emoliente sin fragancia después del baño, mientras la piel conserva algo de humedad.

“Durante el baño no hay que tallarse la piel con estropajos o esponjas, el aseo con la mano es suficiente. Además, hay que usar jabones ácidos para no deteriorar la barrera cutánea que ya es frágil cuando se tiene dermatitis”.

Vestimenta

Agregó que la ropa requiere la misma atención. Las prendas en contacto con la piel deben ser de algodón. En la temporada fría es mejor vestirse con varias capas que puedan retirarse cuando se requiera, para evitar el roce y el sobrecalentamiento.

Las fibras sintéticas pueden irritar, guardar la humedad y empeorar el calentamiento; además, abrigar en exceso puede provocar sudor y favorecer molestias.

Apuntó que la hidratación forma parte del manejo, pero puede ser insuficiente. “El tratamiento depende de la valoración médica ya que algunos pacientes requieren terapias adicionales”.