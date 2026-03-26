Derrama económica aumentaría hasta en un 200 %: Guillén

Prestadores de servicios de la zona costera, sobre todo en Puerto Arista, prevén un incremento de hasta un 200 por ciento en la derrama económica durante la temporada vacacional de Semana Santa, así lo informó el secretario de Turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo.

El funcionario informó que la afluencia de visitantes ha rebasado las expectativas, al grado de que la ocupación hotelera ya se encuentra al cien por ciento y sería difícil encontrar habitación disponible para los próximos días.

Operativos

Como parte de los preparativos para recibir a los turistas, Guillén Gordillo detalló que en días recientes se llevaron a cabo operativos conjuntos con la Secretaría de Salud (SSA) y el gobernador del estado para verificar las condiciones de playas limpias y descartar la presencia de marea roja para garantizar que los alimentos que se consuman estén en óptimas condiciones.

Asimismo, informó que en coordinación con el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero, se realizaron labores de limpieza en las playas de Pijijiapan y se impulsó una campaña de concientización entre los prestadores de servicios para fomentar el cuidado del medio ambiente.

El secretario destacó que Puerto Arista se ha consolidado como el punto turístico más atractivo del estado, con una afluencia constante que ya no se limita a los periodos vacacionales o fines de semana.

Testimonios

De acuerdo con testimonios de los propios prestadores de servicio, la derrama económica ha crecido de manera significativa en comparación con temporadas anteriores, y la reactivación económica se ha visto fortalecida por diversos eventos que han contribuido a posicionar a la costa chiapaneca como un destino atractivo a nivel nacional.

Finalmente, Guillén Gordillo subrayó la importancia de cuidar el medio ambiente y destacó que esto representa elementos que hacen la diferencia frente a otros destinos de playas en el país.