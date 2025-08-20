Derrama por turismo muestra disminución

Chiapas registró un incremento del 8.68% en la llegada de turistas durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, sin embargo se muestra una disminución en la derrama económica en este sector de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la asociación civil Fomento Económico de Chiapas (FEC).

Se destaca que este aumento en la afluencia no se ha traducido en un mayor beneficio económico para el estado, ya que el gasto promedio por turista en 2025 fue de tres mil 231 pesos con 53 centavos, casi 100 pesos menos que en 2019, cuando el promedio fue de tres mil 316 pesos con 70 centavos.

Aunque hubo una ligera recuperación respecto a 2024, cuando el gasto fue de tres mil 171 pesos con 33 centavos, el Observatorio Ciudadano del FEC advierte que el sector aún no se recupera plenamente.

Ocupación hotelera

De la misma manera se da a conocer que la ocupación hotelera en Chiapas durante junio de 2025 fue del 34 %, con diferencias marcadas entre sus principales destinos.

En Tuxtla Gutiérrez se registró un 46 % fue el mas alto, impulsado por turismo de negocios y tránsito.

En Tapachula se registró un 40 % y se vio influenciado por el comercio fronterizo y migrantes.

En San Cristóbal de Las Casas se registró una ocupación del 22 %, a pesar de ser un referente cultural, mostró el menor porcentaje.

Este bajo porcentaje en San Cristóbal, uno de los destinos más emblemáticos del estado, refleja una estancia mas corta de los turistas, lo que limita su gasto en restaurantes, artesanías y otros servicios.

Según datos de la Secretaría de Turismo estatal, entre enero y junio de este año, la entidad recibió cuatro millones 195 mil 574 visitantes, superando los tres millones 860 mil 358 registrados hace seis años.

El estado de Chiapas cuenta con una amplia diversidad de atractivos, desde sitios arqueológicos como Palenque y Yaxchilán, hasta ecoturismo en Las Nubes y el Cañón del Sumidero.