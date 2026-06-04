Derrame de hidrocarburo afecta ranchos ganaderos

Derrame de hidrocarburo y gasolina contaminan mantos acuíferos y pastizales en la ranchería Morelos, primera sección, enfermando el ganado. Personal de Pemex llegó a remendar el tubo de 8 pulgadas que, desde hace un mes, se encontraba derramando hidrocarburo, pero no han arreglado el otro derrame activo de gasolina, que permanece contaminando el subsuelo de su propiedad, señaló uno de los afectados, José Manuel Méndez Soberano.

Durante un recorrido por la zona afectada por el derrame, se logró constatar que, al hacer un pequeño hoyo en el suelo, brota gasolina, por lo que el afectado señala que se trata de otra línea rota, en este caso de gasolina, misma que derrama el producto en el subsuelo de su rancho y que los trabajadores de Pemex ya no quisieron investigar.

Méndez Soberano explicó que por la ranchería Morelos, primera sección, donde tiene su propiedad, atraviesan 13 líneas de conducción de diferentes productos que vienen del Complejo Procesador Cactus al Complejo de Nuevo Pemex, entre ellos, líneas de gas, gasolina e hidrocarburo.

Líneas sin mantenimiento

Menciono que estas líneas llevan más de 40 años sin mantenimiento, lo que ocasiona que la tubería reviente, generando derrames como el ocurrido en su rancho desde el pasado primero de mayo, mismo que contaminó el agua y pastizales donde se alimenta su ganado, lo que ha generado enfermedades a sus reses al consumir agua contaminada.

Explicó que fue hasta ahora cuando una cuadrilla de trabajadores de Pemex llegó para descubrir el tubo de 8 pulgadas que estaba ocasionando el derrame, reparando la parte afectada, señalando que ya estaba resuelto el daño; sin embargo, el problema persiste, pues el producto derramado no fue limpiado, por lo que la contaminación en su pastizal y el arroyo continúa.