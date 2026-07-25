Derriban árboles en prepa de Huixtla

Padres de familia y estudiantes denunciaron la presunta tala y poda severa de árboles al interior de la escuela preparatoria “Alberto C. Culebro”, en la población de Huixtla; responsabilizaron de ello a su directora Ninfa Sosa Merchant.

Los inconformes enviaron fotografías sobre las condiciones en las que quedaron los árboles, que ayudaban a mitigar las altas temperaturas que se registran en la región.

Señalaron que algunos árboles requerían de una poda en las ramas, que ya cubrían parte del techo de los salones, pero prácticamente los derribaron y solo quedaron en troncos.

Ello ha provocado una seria molestia entre padres de familia y estudiantes, quienes mencionaron que los árboles daban sombra importante para reducir las altas temperaturas.

Inconformidades

En esa escuela se han presentado una serie de inconformidades en contra de sus directivos, sobre todo por el manejo administrativo y la falta de transparencia en el uso de los recursos que se recaudan mediante cuotas.

Por ello, ya han solicitado la intervención de las autoridades educativas para que se realicen las investigaciones pertinentes.

Tras el derribo de árboles, lamentaron esa situación cuando la institución educativa debería promover el cuidado de los recursos naturales.