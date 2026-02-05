Derriban arco en puente de Huixtla

La estructura de arco que fue instalada para impedir el paso de camiones de carga en el puente Nuevo Milenio sobre el río Huixtla, reportan que no tardó ni un día debido a que un camión de distribución refresquera se impactó.

El puente ya presentaba afectaciones en su estructura y apertura en las uniones, lo cual es un riesgo para el cruce de vehículos pesados, aunque sí soporta a automóviles familiares, motocicletas y personas caminando.

Para ello se instaló el arco, pero en la tarde del pasado miércoles, un vehículo de la empresa Femsa, cuyo conductor desconocía la determinación de las autoridades y al incorporarse hacia el puente, se impactó y dañó las estructuras.

Elementos

Elementos de Vialidad Municipal acudieron para controlar la circulación y enviar a todos los vehículos hacia el puente de la carretera Costera, para evitar un percance mayor.

Los habitantes de la zona consideraron que debería evitarse no solamente el cruce de camiones de carga sino también automóviles pequeños, mientras no se realicen de forma adecuada los estudios técnicos en el puente.

Este presenta daños en los pilares centrales y en las uniones de las placas de circulación desde hace algunos meses, pero se ha ido agudizando y por ello, advierten que es riesgoso transitar por el mismo.