Derriban vientos anuncio en centro comercial

La lluvia acompañada de fuertes rachas de viento registradas la tarde del domingo provocó la caída de un anuncio espectacular en el centro comercial Plaza Ámbar Fashion Mall, al oriente de la capital chiapaneca, generando momentos de tensión entre visitantes del espacio.

Incidente

El anuncio colapsó sobre un pasillo de alta circulación, zona por la que diariamente transitan cientos de personas.

De manera fortuita, al momento del incidente no había peatones en el lugar, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Tras el desplome, elementos de seguridad privada del centro comercial acudieron de inmediato para verificar posibles riesgos. Posteriormente, se dio aviso a las autoridades correspondientes para la evaluación estructural y retiro de los restos.

De acuerdo con reportes meteorológicos, las condiciones climáticas del domingo estuvieron marcadas por chubascos y tormentas en la región, con precipitaciones asociadas a descargas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había advertido lluvias en Chiapas con acumulaciones importantes y condiciones de inestabilidad atmosférica.

Asimismo, durante el evento se registraron rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora, lo que coincidió con pronósticos que señalaron vientos de entre 15 y hasta más de 40 km/h en Tuxtla Gutiérrez, con posibilidad de incrementarse durante tormentas.

Durante la tarde del domingo, autoridades también alertaron sobre una zona de tormenta localizada al oriente de la ciudad, la cual, generó chubascos de entre 10 a 25 milímetros por hora durante dos horas, acompañada de ráfagas de viento fuertes.

El panorama meteorológico indicó que las condiciones inestables continuarán en la capital chiapaneca. Para los días siguientes se prevén lluvias débiles a moderadas, así como chubascos tormentosos, con rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y hasta 60 km/h en la región.

Ante esto, autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante la presencia de vientos fuertes, evitar transitar cerca de estructuras inestables y mantenerse atentos a los avisos oficiales, especialmente durante tormentas eléctricas.