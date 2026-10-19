Derrumbe bloquea carretera a Oxchuc

Este domingo, un derrumbe de material pétreo ocasionó el cierre de la carretera federal a Oxchuc, a la altura de la comunidad Corralito.

La caída de rocas provocó la obstrucción de ambos carriles, afectando la circulación vehicular.

Ante esta situación, personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Policía Municipal de Oxchuc y la Guardia Estatal, acudieron a realizar labores de retiro de material pétreo y restablecer el tránsito de manera segura.

También efectuaron recorridos en zonas vulnerables y acciones de alertamiento a la población para prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de las familias.

La autoridad municipal informó que este derrumbe se debió a las afectaciones ocasionadas por las lluvias del Frente Frío No. 2.