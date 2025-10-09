Derrumbe pone en riesgo a familias

La fuerte y prolongada lluvia que cayó la tarde-noche del martes provocó un derrumbe en la zona de un banco de arena en el Sur de San Cristóbal de Las Casas y la movilización de las corporaciones de emergencia.

El derrumbe se registró la madrugada de este miércoles en la calle Kerem, del fraccionamiento La Roca, ubicado detrás del Centro de Control Canino Municipal (Cecam), a donde llegaron los elementos de Protección Civil (PC) y Bomberos.

El desprendimiento de material pétreo ocurrió en la zona del banco de arena cercano a los domicilios, cayendo toneladas de arena y rocas de gran tamaño, lo que representó un riesgo para los habitantes de la zona.

Tras el derrumbe personal de PC exhortó a las familias a evacuar la zona para su protección.

Sin embargo, algunos vecinos decidieron permanecer en sus viviendas debido a la hora del incidente, mientras que otros optaron por trasladarse con familiares.

La autoridad realizó la recomendación de evacuar de inmediato en caso de que el deslave aumente y reportar cualquier nuevo movimiento del terreno.

A las labores de vigilancia participan de manera coordinada la Policía Municipal y Cruz Roja Mexicana, así como de Protección Civil.

Las corporaciones de primeros auxilios realizaban este miércoles una nueva inspección para evaluar las condiciones del cerro y determinar si persiste algún riesgo para las viviendas cercanas.