Derrumbes dañan línea de captación de agua en la ciudad

Severas afectaciones registra el sistema de captación del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), derivado de derrumbes que afectaron su infraestructura.

A través de un breve comunicado, precisó que “derivado de las fuertes lluvias registradas en la zona alta de Tapachula, se han presentado deslaves y derrumbes que dañaron las líneas de captación”.

Por ello, dijo que “personal del organismo trabaja en la evaluación y reparación de los daños, con la finalidad de restablecer a la brevedad el servicio”.

Grandes piedras fueron las que se desplomaron y colapsaron la infraestructura, por la cual llega el vital líquido hacia la planta potabilizadora.

Hechos similares han ocurrido en temporadas de lluvias anteriores, afectando la distribución de agua a la ciudad.

Lo anterior se suma a que el agua que se capta del río Coatán es lodosa, lo que afecta la operación adecuada de la planta, por lo que se recomienda a la población cuidar el vital líquido.