Desacata alcalde exhorto emitido por la SSA

Alcalde de Metapa de Domínguez desacata exhorto emitido por la Secretaría de Salud (SSA) de Chiapas y de la misma secretaria General de Gobierno y mediación (SGGyM), Dulce María Rodríguez Ovando, para evitar concentraciones de personas y asumir con enfoque preventivo, de gobernabilidad y responsabilidad social para reducir riesgos sanitarios relacionados con el sarampión, preservar el orden publico y salvaguardar la integridad de la población, especialmente de niños, niñas y grupos en situación de mayor vulnerabilidad.

Con fecha 17 de diciembre la Dirección General de Epidemiologia habría reportado casos confirmados de sarampión en Chiapas, en la zona centro y altos, por lo que se giraron documentos a los ayuntamientos entre estos al de Metapa de Domínguez para restricción o cancelación temporal de eventos masivos, como posadas, ferias, desfiles, eventos deportivos y actos similares durante la temporada invernal, medida que podría extenderse conforme a la evolución del riesgo epidemiológico.

Metapa no suspende eventos

Sin embargo, el alcalde de Metapa de Domínguez hizo caso omiso a la recomendación y coordinó lo que en su comunicado señala es una histórica marcha de agradecimiento y bendición por la paz, en el que participaron según su propia publicación “cientos de cristianos de todas las iglesias locales” que afirma contó con el acompañamiento y respaldo directo del presidente municipal, Luis Salgado Cervantes.

El comunicado en la página oficial de Metapa señala que el citado político caminó junto a pastores y feligreses en un gesto de unidad entre autoridad civil y comunidad religiosa, esto a pesar de que habría sido notificado de la restricción para evitar concentraciones masivas.