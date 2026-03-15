Desafía alcaldesa de SCLC a PC estatal

Como irresponsable fue calificada la presidenta municipal de San Cristóbal de Las Casas, Fabiola Ricci Diestel, quien incumplió con la clausura legal del evento Rodeo de Media Noche, cuyo ingreso sería este sábado 14 de marzo a las 18 horas.

En un nuevo escándalo para la alcaldesa de Morena, la Secretaría de Protección Civil (PC) se deslindó de esta decisión que la autoridad municipal tomó vía su encargado en la misma materia.

Trascendió que autoridades estatales de Protección Civil tuvieron que hacerse acompañar de elementos del Ejército y la SSP para clausurar el evento que se llevaría a cabo en Plaza de Toros la Coleta, sin embargo, autoridades locales habrían tomado la decisión de quitar los sellos de clausura.

Se deslindan de su actuación

“De manera arbitraria la autoridad municipal abrió las puertas para el ingreso de asistentes ignorando las medidas de seguridad y la suspensión vigente”, dice un comunicado en el que también se advierte que cualquier percance que suceda en el evento será responsabilidad de la alcaldesa y sus funcionarios.

En una recia advertencia pocas veces vista, PC estatal advierte que “se iniciará el proceso legal correspondiente en contra de la presidenta municipal, su fuerza policial y personal de Protección Civil Municipal por el incumplimiento de las normas de seguridad y la desobediencia de mandos legales”.

“La seguridad de la ciudadanía no es negociable”, remata PC en su informe.

Fabiola Ricci, quien recientemente fue blanco de críticas porque sus hijos exhibieron dos vehículos con valor de tres millones de pesos, finalmente habría desistido y se suspendió el evento. Incluso, organizadores invitaron a los asistentes a acudir para recuperar su dinero.