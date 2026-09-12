Desalojan a estudiantes por presunta fuga de gas

Estudiantes, docentes y personal administrativo del CBTIS 92 en San Cristóbal de Las Casas fueron desalojados de manera preventiva luego de un fuerte olor similar a gas, que se percibió dentro y en los alrededores de la institución.

Para atender la emergencia acudieron elementos de Protección Civil Municipal y del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes activaron los protocolos de emergencia y efectuaron una revisión minuciosa.

Con apoyo de un técnico de la empresa Gas Com, fueron inspeccionados los tanques estacionarios y la red de tuberías de gas LP.

Búsqueda

Las autoridades también realizaron una búsqueda en zonas aledañas y en una empresa refresquera cercana, sin localizar alguna fuga o condición que representara peligro.

La comunidad escolar fue exhortada a mantener activos sus protocolos internos de seguridad, como ventilar las aulas y reportar inmediatamente cualquier nuevo indicio, en tanto localizan la fuga de gas que por tercera ocasión se registra en esta zona de la ciudad.