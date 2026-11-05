Desalojan banquetas del Hospital de las Culturas

La mañana de este miércoles, familiares de pacientes internados en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, fueron desalojados de manera pacífica.

La intención es dejar libre las banquetas de la zona y con ello evitar que algún accidente.

Instituciones

En el operativo para liberar banquetas y espacios de la vía pública sobre el Eje Vial 3, frente al Hospital de Las Culturas, participaron personal de Servicios Públicos, Tránsito Municipal, Protección Civil y Limpia Municipal.

La autoridad informó que durante el operativo se retiraron vehículos que permanecían estacionados sobre la vía pública, con el propósito de recuperar los espacios peatonales, mejorar la circulación y prevenir accidentes en esta zona de constante tránsito.

En la acción personal de Limpia Municipal retiró materiales y objetos acumulados como cartón, nailon, desechos de alimentos y otros residuos que eran utilizados como resguardo ante las inclemencias del tiempo y la lluvia.

Durante el operativo la autoridad invitó a las personas que permanecían en el exterior del hospital a utilizar el albergue ubicado a un costado de las instalaciones del nosocomio.

Cabe señalar que ya son varias las ocasiones que familiares de los enfermos internados en este hospital son retirados de las banquetas.