Desalojan zona del tren utilizada como estacionamiento

Un paso a desnivel del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que conecta Ixtepec, Oaxaca con Ciudad Hidalgo, Chiapas, fue ocupado como estacionamiento por particulares, por lo que autoridades y la empresa ferroviaria del proyecto realizaron un desalojo.

La información apunta que las acciones se realizan para mantener el orden, por lo que el Ayuntamiento de Huixtla a través de un operativo de trabajo conjunto entre diversas áreas, la dirección de Vialidad y los responsables de la Línea K, llevaron a cabo la verificación y liberación de los espacios ubicados debajo de las vías ferroviarias.

Unidades retiradas

La zona servía de estacionamiento de motocicletas y otros vehículos, por lo que las autoridades realizaron el retiro de las unidades.

En ese sentido, se señaló que el gobierno municipal no ha habilitado dichas áreas para fines de estacionamiento porque no le corresponde, ya que se trata de zonas de jurisdicción federal, por lo que tampoco le compete una regularización y rechazaron que pudiera realizarse algún tipo de cobro a los usuarios por utilizar el espacio.

Con estas explicaciones se justificó el desalojo y el acordonamiento del lugar, con el objetivo primordial de que la constructora responsable del proyecto interoceánico pueda continuar con los trabajos correspondientes sin contratiempos.

Por su parte, el Ayuntamiento señaló que para brindar una solución ordenada y no afectar a los usuarios, establecieron temporalmente dos puntos estratégicos para el estacionamiento de motocicletas: el primero en avenida Rayón Norte, entre las calles Francisco I. Madero e Ignacio Zaragoza, y el segundo punto en avenida González Ortega, entre las calles Iturbide y Francisco I. Madero del municipio de Huixtla.

Se indicó que quedó pendiente la evaluación de una tercera zona oficial para este fin, la cual será notificada oportunamente

Finalmente la autoridad local exhortó a la población a respetar las áreas de trabajo acordonadas, utilizar los nuevos espacios designados y colaborar con las autoridades para mantener el orden y el desarrollo de las obras en el municipio.