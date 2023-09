La colectiva Divihsex AC Comitán realizó un llamado a la ciudadanía para ubicar el paradero de Iván Guadalupe Esponda Noriega (Ivon, por su ficha de búsqueda), un chico transgénero. Según la información vertida, “pudo haber sido conducido a un centro de conversión”.

La organización, misma que realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicó por última vez a Iván el pasado 18 de septiembre del presente año. A las 12:00 horas fue visto en el barrio Cruz Grande de Comitán de Domínguez.

Contexto

Divihsex AC Comitán reafirmó el trabajo de Iván como activista por la diversidad sexual a lo largo de los últimos años. Inclusive, la organización se reunió en las celebraciones patrias, en las que participó el hoy desaparecido.

“Él nos contó sus planes, él estaba próximo a vivir con su novia. Él estaba muy ilusionado”, mencionaron activistas.

Un dato de vital importancia es que las activistas denuncian la relación entre Iván y una iglesia adventista de Comitán.

“Varias veces nos decía que lo esperáramos ahí (…) Iván estaba muy deprimido anteriormente por la separación con su ex, pero más porque le negaban ver a su hija. Por ello, su papá estaba buscando la manera de apoyarlo, he ahí la razón por la que iba a la iglesia”, detallaron.

La colectiva identificó varias veces el acercamiento del pastor de dicha iglesia hacia Iván, ya que “le marcaba a cada hora en su teléfono”.

“Incluso Iván nos comentó que iba a empezar a trabajar en la pizzería ‘Mecos Pizza’, pero el pastor se opuso porque no iba asistir a los días de culto. Por tanto, lo estaba convenciendo de no entrar a trabajar; lo que apoyó también el padre”, agregaron.

Las integrantes de la organización defensora de derechos humanos de las personas disidentes sexuales desconocen de su paradero desde el 18 de septiembre, “ya que no respondía mensajes ni llamadas”. Por tanto, fueron a buscar a su casa y encontraron ciertos detalles que les hicieron pensar en una posible acción de reconversión.

“En su casa, vimos los tenis de Iván. Por la misma relación que hemos tenido, sabemos que es el único par de tenis que estaba usando, porque su ex lo dejó sin nada. Se nos hizo raro y dijimos: ‘Bueno, pues ahí debe de estar’; esperando que saliera. Entonces su papá y su pareja nos dicen que tiene como una semana que no había regresado a la casa y que no sabían nada de él, pero que seguramente estaba bien, o sea, muy quitado de la pena”, expresaron.

Luego de lo anterior, las integrantes fueron a la iglesia a saber más del paradero de Iván. Ahí les recibió una señora, quien les dio el teléfono del pastor.

“Nos respondió muy amable al principio. Pero cuando le empezamos a comentar que éramos amigas de Iván, una persona que es trans, que tiene tatuajes, etcétera, comenzó a cambiar su tono de voz (…) Nos dijo que por favor ya no lo estuviéramos llamando porque no tenía conocimiento de ninguna persona de ese tipo y de esa clase”, dijeron.

A raíz de lo último, descartaron el motivo de la desaparición por el tema de la violencia en el estado.

“Tenemos los elementos para decir que, el papá y el pastor lo metieron a un centro de conversión por las investigaciones y llamadas que estuvimos haciendo con familiares de Iván. Estamos casi seguras de eso y por eso levantamos la denuncia”, finalizaron.