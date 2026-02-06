Desarrolla App para comunicación inclusiva

El maestro de preescolar Uri Armín Estrada Lara dijo que apoyado en la Inteligencia Artificial (IA) ha creado una plataforma inclusiva con la que personas que tienen dificultades para comunicarse, puedan hacerlo mediante pictogramas, no solo en español, sino de igual manera en lenguas mayas a través de tabletas.

Explicó que la plataforma, que con ciertas figuras interpreta lo que quieren decir las personas, “también está destinada para niños autistas a quienes muchas veces no comprendemos cuándo dan vueltas en el piso o hacen una seña en la orejita”.

En entrevista señaló que “la aplicación tiene una cámara que interpreta los movimientos que está haciendo el niño autista mediante IA y toda la base de datos interpreta y genera una respuesta. Por ejemplo, si el niño está moviendo la mano en la oreja, tal vez significa que algo le está molestando en el oído y si está dando vueltas en el piso, puede ser que tenga hambre y no lo comprendemos”.

Múltiples lenguas

Añadió que “basada en toda la teoría que hay sobre niños autistas, la IA interpreta y nos dice lo que el niño quiere; el niño autista presiona, por ejemplo, el pictograma que tiene la figurita de comer y en automático la aplicación habla y nos dice ‘tengo hambre’, no solo en español, ya que la aplicación está pensada para que interprete al niño autista y pueda transmitir en lenguas originas de Chiapas. No existe antecedente de una aplicación en una lengua maya, por ejemplo”.

Estrada Lara, quien del mismo modo ha creado una herramienta para traducir el tseltal -una de las lenguas más habladas en Chiapas- al castellano mediante Inteligencia Artificial (IA), explicó que “basado en esa idea de romper esas barreras se generó esta otra aplicación para personas que nacieron con estas condiciones”.

Esta IA, comprende que hay 13 lenguas y que cada municipio tiene modismos. Toda esta información la capta la plataforma inclusiva y así se comunica”.

Aseguró que la plataforma es funcional como maestro de prescolar. “Tengo niños con esas condiciones y basado en eso comencé primero en la fase de experimentación con material propio y luego los papás compraron tabletas para poder comunicarse”.

Desgraciadamente, dijo, “como es tecnología tiene que comprarse, pero existen tabletas económicas. Es lo único que se necesita, la idea es que en cada salón de las escuelas haya una tableta robusta, de uso rudo, fijada, en la que el maestro pueda enseñarles cuestiones básicas a los niños. Si quiere ir al baño solo tiene que apretar el botón”.

El docente comentó: “Más de seis meses llevo trabajando en este proyecto. Todo eso surgió por la necesidad de comunícame con mis alumnos”, al tiempo de mencionar que la plataforma se va a presentar el 10 de febrero en una mesa interinstitucional, entre las que participará la Secretaría de Educación. El docente agregó: “Se presentará para que vean su funcionamiento. Se les entregará una herramienta para que vean que sí es factible el uso de estas tecnologías con IA”.