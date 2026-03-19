Desarrollan actividad para dar voz a niñas

“Aunque me quede inmóvil, como un susto atrapado en mi pecho, mi corazón luchará y no parará hasta liberarse de las cadenas que aprisionan mi garganta. Sostengo la bandera de la libertad de expresión, no la soltaré y la compartiré con todas”, externó Renee Catalina López Azpe, estudiante de 4º grado de primaria.

Con el propósito de promover entornos de participación, reflexión y reconocimiento de la voz de las mujeres, en sintonía con la visión del secretario de Educación, Roger Mandujano, la Unidad de Igualdad de Género desarrolló la actividad “La creatividad, un sendero de luciérnagas para habitarse” en la explanada de esta dependencia.

Estudiantes

A través de la presentación de obras literarias y pintura, acompañadas por la escritora Damaris Disner Lara, las estudiantes Eunice Atenea Cruz Palacios, Samantha Velasco Barajas, Renee Catalina López Azpe, Azul Miranda Hernández Toledo, Elisa Alcaraz Salazar y Lua María López Azpe; compartieron desde su arte, una mirada sensible y luminosa del mundo, revelando aquello que las mueve, inquieta e inspira.

Inspiradas en grandes artistas mexicanas como Frida Kahlo y Verónica Munguía, estas actividades abren un espacio donde las niñas y adolescentes pueden conectar con sus emociones, intereses y preocupaciones dentro de sus comunidades.

Participación

Su luz se hace presente, una luz que nombra, que cuestiona, que sueña, y que reafirma la importancia de la participación de las mujeres en el arte como motor de cambio y expresión, integrados a los trabajos de participación de las mujeres que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), destacó el trabajo colaborativo entre la institución educativa y las madres y padres de familia, como parte de la construcción de un humanismo que integra y reconoce a toda la comunidad.

“Gracias por llevarnos a sus senderos de luz. Gracias por ser luciérnagas, no solo para sus familias y sus escuelas, sino para la comunidad en general. Es hermoso ver tantas luces creando juntas o por separado, descubrir qué quieren decirnos, qué les interesa, cuáles son sus aventuras y sus sueños”, comentó.