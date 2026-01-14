Desarrollan alumno sistema de refrigeración solar

Daniel Gómez Sánchez, estudiante de la Licenciatura en Energías Renovables en la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), diseñó e implementó un sistema de refrigeración solar, instalado en una escuela rural de Tierra Colorada, comunidad indígena ubicada en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera El Cañón del Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez.

Destacó que la falta de refrigeración adecuada afecta de manera directa la conservación de alimentos destinados a programas de alimentación escolar, el resguardo de medicamentos sensibles a la temperatura y la realización de actividades científicas y tecnológicas que requieren control térmico.

Impacto comunitario

Dijo que formar parte de este proyecto permite fortalecer sus capacidades profesionales y, al mismo tiempo, atender necesidades reales de la población, además, este proyecto dio origen a su tesis para la obtención del grado.

Fue una experiencia que calificó como “muy enriquecedora y generadora de nuevos conocimientos”. Este trabajo fue realizado en colaboración con la Red de Comunidades Sostenibles.

La docente Aracely López Grijalva, quien acompañó a estudiantes de licenciatura y posgrado en esta iniciativa, indicó que el proyecto tiene un impacto directo en la calidad de vida de las personas y que el trabajo comunitario facilita la comprensión de las necesidades reales de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.

Innovación

Detalló que en el Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables se desarrolló toda la parte técnica, desde el diseño y caracterización, hasta el análisis estadístico, para ofrecer un sistema de refrigeración solar funcional, accesible y sostenible, capaz de generar un beneficio social real y tangible.