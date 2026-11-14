Desarrollan índice de resiliencia urbano-ambiental

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y adaptación de las ciudades ante los efectos del cambio climático, investigadoras e investigadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Facultad de Arquitectura y con el aval de la Dirección General de Investigación y Posgrado (DGIP), desarrollan una propuesta metodológica para evaluar el nivel de resiliencia en los municipios que integran la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez.

Los impactos del calentamiento global y la frecuencia de eventos meteorológicos extremos han puesto en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura y la calidad de vida en los centros urbanos. Frente a esta problemática, la investigación encabezada por la doctora Yliana Mérida Martínez —registrada bajo la clave 06/ARQ/RPI/021/26— surge como una herramienta científica clave para anticipar, responder y recuperarse ante contingencias ambientales y sus periodos de retorno.

Proyecto sostenible

El proyecto, titulado “Propuesta del índice de resiliencia urbano ambiental: caso comparativo entre los municipios de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez”, se alinea de manera estratégica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De forma específica, la propuesta atiende los compromisos fijados en el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), ODS 13 (Acción por el clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

La metodología implementada para la formulación de este indicador paramétrico combina la evaluación cuantitativa de variables socioeconómicas, ambientales y educativas mediante bases de datos oficiales, junto con metodologías participativas como talleres ciudadanos. Este enfoque sistémico busca medir la vulnerabilidad territorial y generar diagnósticos precisos que sirvan como insumo directo en el diseño de políticas públicas orientadas a la mitigación de desastres y la reducción de las desigualdades sociales.

Vinculación

De forma complementaria a la labor científica de gabinete, la doctora Mérida Martínez sostiene una constante vinculación con organismos de planificación territorial, destacando su colaboración con el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez. En este marco, la académica participó activamente en las jornadas internacionales de “Octubre Urbano” de ONU-Hábitat mediante la ponencia “Crecimiento y expansión de la periferia urbana de Tuxtla Gutiérrez desde el enfoque socio-ecosistémico”.

Asimismo, la consolidación de este cuerpo de investigación se refleja en el ámbito editorial con la reciente aceptación del artículo científico “Equidad espacial en salud: análisis de accesibilidad en la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México”, el cual profundiza en los procesos de accesibilidad, justicia espacial y desarrollo regional en la entidad.