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ChiapasTuxtla

Desarrollan investigación para localizar fugas

Junio 15 del 2026
La publicación de artículos científicos en revistas especializadas fortalece la visibilidad de la investigación. Cortesía
La publicación de artículos científicos en revistas especializadas fortalece la visibilidad de la investigación. Cortesía

Investigadores vinculados al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez participaron junto a científicos internacionales, en una investigación orientada al diagnóstico y detección de fugas en sistemas hidráulicos, la cual fue publicada una reconocida revista internacional.

Este desarrollo constituye una aportación relevante para el monitoreo y control de procesos industriales, al permitir una detección más precisa y eficiente de fallas que pueden afectar la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas.

El Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que la colaboración científica entre instituciones nacionales e internacionales ha generado resultados de alto impacto en áreas estratégicas de la ingeniería.

Es así que se logró publicar el artículo científico “LPV Kalman Filter Design for Quasi-LPV Systems with Unmeasurable Gain Scheduling Functions: Application to Leak Diagnosis”, en la revista internacional IFAC Journal of Systems and Control.

La investigación presenta una metodología innovadora basada en filtros de Kalman para sistemas cuasi-LPV, orientada al diagnóstico y detección de fugas en sistemas hidráulicos.

La colaboración académica y científica se dio entre instituciones de prestigio internacional, como el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

La publicación de artículos científicos en revistas especializadas fortalece la visibilidad de la investigación desarrollada en el Tecnológico Nacional de México y contribuye a generar soluciones innovadoras para problemáticas reales en sectores estratégicos de la industria.

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