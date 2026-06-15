Desarrollan investigación para localizar fugas

Investigadores vinculados al Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez participaron junto a científicos internacionales, en una investigación orientada al diagnóstico y detección de fugas en sistemas hidráulicos, la cual fue publicada una reconocida revista internacional.

Este desarrollo constituye una aportación relevante para el monitoreo y control de procesos industriales, al permitir una detección más precisa y eficiente de fallas que pueden afectar la seguridad, el rendimiento y la sostenibilidad de las infraestructuras hidráulicas.

El Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que la colaboración científica entre instituciones nacionales e internacionales ha generado resultados de alto impacto en áreas estratégicas de la ingeniería.

Es así que se logró publicar el artículo científico “LPV Kalman Filter Design for Quasi-LPV Systems with Unmeasurable Gain Scheduling Functions: Application to Leak Diagnosis”, en la revista internacional IFAC Journal of Systems and Control.

La investigación presenta una metodología innovadora basada en filtros de Kalman para sistemas cuasi-LPV, orientada al diagnóstico y detección de fugas en sistemas hidráulicos.

La colaboración académica y científica se dio entre instituciones de prestigio internacional, como el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso).

La publicación de artículos científicos en revistas especializadas fortalece la visibilidad de la investigación desarrollada en el Tecnológico Nacional de México y contribuye a generar soluciones innovadoras para problemáticas reales en sectores estratégicos de la industria.