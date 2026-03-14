Desarrollan modelo con IA aplicado a la movilidad urbana

El docente-investigador Eduardo Chandomí Castellanos, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, concretó la publicación en una revista científica internacional, de su proyecto basado en inteligencia artificial para la predicción de tiempos de viaje en entornos urbanos, útil para el análisis de la movilidad y la toma de decisiones orientadas a mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte.

El artículo titulado “Neural Network Auto-Design Algorithm for Urban Travel Time Prediction”, se basa en el proyecto que propone una metodología para estimar el tiempo de viaje dentro de redes de calles urbanas utilizando Redes Neuronales Artificiales.

El objetivo principal del estudio es incrementar la precisión en la predicción de los tiempos de desplazamiento, un problema clave en áreas como la gestión del tráfico, la planificación urbana y los sistemas inteligentes de transporte.

El modelo propuesto tiene diversas aplicaciones en el ámbito del transporte y la gestión de la movilidad urbana, entre las más relevantes destacan: Sistemas inteligentes de transporte, donde la predicción de tiempos de viaje puede mejorar la gestión del tráfico y proporcionar información en tiempo real.