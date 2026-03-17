Desarrollan propuesta para turismo inclusivo

En el marco del Primer Congreso Nacional de Turismo de Naturaleza, Daira Noemi Gómez, guía de turistas y parte de la asociación Sí Podemos, informó que, junto a la coordinación para la atención de personas con discapacidad en San Cristóbal, ha desarrollado la iniciativa “Distintivo i”, con el propósito de capacitar a distintas empresas de turismo para que puedan recibir a personas con distintas discapacidades.

Durante su participación, Noemi Gómez señaló que conforme crece el turismo de naturaleza, los usuarios suelen tener cada vez más exigencias. En ese panorama, dijo, es importante visibilizar a las personas que pueden quedar excluidas de este tipo de turismo, como las personas con discapacidad que en México son 21 millones de personas.

Desafíos

Entre las barreras que las personas con discapacidad se encuentran al momento de intentar disfrutar del turismo de naturaleza están la de senderos sin rampas, la falta de señaléticas adecuadas y guías no capacitados en lenguas de señas.

Al respecto, Noemi Gómez sostuvo que al iniciar con las capacitaciones se encontró con la apatía de un sector que cree que las personas con discapacidad no representan un gran mercado.

Sin embargo, la ponente señaló que al momento de diseñar actividades turísticas para personas con discapacidad es imposible atender toda la diversidad a través de una estrategia, por lo que recomendó especializarse en una discapacidad a la vez.

En ese sentido, la iniciativa de Noemi Gómez inició con una prueba piloto acompañada del Colegio de Guías de Turistas, en la cual recorrieron el centro histórico de San Cristóbal para observar que realmente inclusivo era.