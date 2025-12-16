Desarrollan prototipo para monitorear la calidad del agua

Una estudiante del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrolló un prototipo tecnológico que permite monitorear en tiempo real la calidad del agua y emitir alertas inmediatas ante riesgos ambientales, un proyecto que nació ante la creciente necesidad de proteger los cuerpos de agua y responder con mayor rapidez a posibles focos de contaminación.

Se trata de Touch Quality, un dispositivo creado por Katia Vanessa Moreno Ansueto, alumna de la carrera de Gestión Empresarial, que analiza parámetros clave como pH, temperatura, conductividad y potencial redox, indicadores fundamentales para conocer el estado de salud del agua.

La joven desarrolladora explicó que, a diferencia de los métodos tradicionales, que dependen de muestreos manuales y análisis de laboratorio, su sistema ofrece información instantánea.

“Cuando alguno de estos valores se altera y representa un riesgo para el ecosistema, el sistema envía una alerta inmediata, lo que permite actuar antes de que el daño sea irreversible”, señaló.

Prototipo

El funcionamiento del prototipo se basa en sensores colocados directamente en el cuerpo de agua, conectados a un microcontrolador ESP32 que transmite los datos en tiempo real a una aplicación móvil.

Desde esta plataforma, los usuarios pueden registrar el sitio monitoreado y recibir notificaciones cuando los parámetros se salen de los rangos establecidos por la normatividad ambiental.

Aunque el proyecto fue concebido inicialmente para plantas de tratamiento de aguas residuales y potabilizadoras, Moreno Ansueto indicó que su aplicación puede extenderse a ríos, lagunas, presas y otros cuerpos de agua que requieren vigilancia constante.

Beneficios

Además del beneficio ambiental, la creadora destacó que Touch Quality reduce riesgos para las personas al evitar la manipulación directa de aguas contaminadas y permite a instituciones y empresas prevenir sanciones económicas, al contar con datos confiables e inmodificables que reflejan el estado real del recurso hídrico.

Finalmente, la estudiante señaló que busca fortalecer alianzas con instancias como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dependencias estatales y plantas de tratamiento, con el objetivo de que esta herramienta sea adoptada a mayor escala y contribuya a la protección del agua en Chiapas y otras regiones del país.