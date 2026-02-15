Desarrollan proyecto para mejorar la potabilización

El agua es la principal fuente de vida para los seres humanos, animales y plantas; sin embargo, enfrenta una creciente escasez como consecuencia del crecimiento demográfico, la expansión urbana y la contaminación de suelos y cuerpos de agua cercanos a las ciudades.

Ante este panorama, las plantas de potabilización desempeñan un papel fundamental al purificar el agua proveniente de ríos, lagos, arroyos y pozos, para su posterior distribución a hogares, industrias, hospitales, escuelas y el sector agrícola.

Enfoque

El investigador Héctor Ricardo Hernández de León y la doctorante Felisa Vanessa López Pineda, del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, desarrollan el proyecto de investigación titulado “Sistema de monitoreo y pronóstico de la calidad del agua potable basado en IoT y técnicas de aprendizaje automático”.

López Pineda, enfoca su investigación en el diseño de soluciones tecnológicas para el análisis oportuno de la calidad del agua que ingresa a las plantas de potabilización.

Este proceso requiere el análisis detallado de parámetros físicos, químicos y biológicos del agua cruda, con el fin de garantizar que el recurso cumpla con los estándares de calidad necesarios para el consumo humano.

Objetivo principal

En este contexto, el objetivo principal del proyecto es diseñar un sistema de monitoreo y análisis que, mediante técnicas de aprendizaje automático, permita evaluar la calidad del agua potable de entrada a las plantas y pronosticar la tendencia de parámetros críticos en un tiempo estimado.

Para el desarrollo de la investigación se ha definido una metodología estructurada en cuatro fases: revisión del estado del arte, instrumentación de un sistema de adquisición de datos, diseño e implementación del modelo de predicción y validación del modelo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase 3, correspondiente al diseño e implementación del modelo de predicción.

El desarrollo e implementación representa beneficios significativos tanto para la población urbana como para los ecosistemas que dependen de este recurso.