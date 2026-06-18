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ChiapasTuxtla

Desarrollan proyectos para limpiar cuerpos de agua

Junio 18 del 2026
Los estudiantes presentaron los proyectos ante autoridades pesqueras de la entidad. Cortesía
Los estudiantes presentaron los proyectos ante autoridades pesqueras de la entidad. Cortesía

Estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez presentaron ante autoridades de Pesca en la entidad, dos proyectos tecnológicos orientados a la protección de ecosistemas acuáticos y costeros.

En una reunión con el subsecretario del Sector Pesquero en Chiapas, Francisco Orantes Ramos, encaminada a fortalecer la colaboración interinstitucional para atender retos ambientales prioritarios, se dieron a conocer dos proyectos estudiantiles de alto impacto: Chenek Balam y ClearSand.

De acuerdo con el propio Instituto son soluciones que integran innovación, ingeniería y enfoque ambiental para la atención de problemáticas relacionadas con la acumulación de residuos sólidos en cuerpos de agua y zonas costeras.

Chenek Balam

El primero, Chenek Balam (Robot Jaguar), es un vehículo acuático semiautónomo diseñado para transformar la recolección de basura flotante en ríos, lagos y ecosistemas de alta complejidad ambiental, como el Cañón del Sumidero.

Su diseño incorpora capacidades de operación en entornos naturales exigentes, con el propósito de optimizar la limpieza y reducir el impacto de los residuos en la biodiversidad.

ClearSand constituye un desarrollo tecnológico orientado a la mitigación del impacto ambiental en zonas costeras y terrestres.

Este prototipo se enfoca en la recolección y control de residuos en superficies arenosas y áreas de difícil intervención.

La presentación permitió exponer los alcances técnicos y el potencial de implementación de estas soluciones, en un contexto donde la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales se han convertido en prioridades.

El Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez reafirmó con estas acciones su compromiso con la formación de talento especializado, la investigación aplicada y la generación de tecnología con impacto social.

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