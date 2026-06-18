Desarrollan proyectos para limpiar cuerpos de agua

Estudiantes e investigadores del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez presentaron ante autoridades de Pesca en la entidad, dos proyectos tecnológicos orientados a la protección de ecosistemas acuáticos y costeros.

En una reunión con el subsecretario del Sector Pesquero en Chiapas, Francisco Orantes Ramos, encaminada a fortalecer la colaboración interinstitucional para atender retos ambientales prioritarios, se dieron a conocer dos proyectos estudiantiles de alto impacto: Chenek Balam y ClearSand.

De acuerdo con el propio Instituto son soluciones que integran innovación, ingeniería y enfoque ambiental para la atención de problemáticas relacionadas con la acumulación de residuos sólidos en cuerpos de agua y zonas costeras.

Chenek Balam

El primero, Chenek Balam (Robot Jaguar), es un vehículo acuático semiautónomo diseñado para transformar la recolección de basura flotante en ríos, lagos y ecosistemas de alta complejidad ambiental, como el Cañón del Sumidero.

Su diseño incorpora capacidades de operación en entornos naturales exigentes, con el propósito de optimizar la limpieza y reducir el impacto de los residuos en la biodiversidad.

ClearSand constituye un desarrollo tecnológico orientado a la mitigación del impacto ambiental en zonas costeras y terrestres.

Este prototipo se enfoca en la recolección y control de residuos en superficies arenosas y áreas de difícil intervención.

La presentación permitió exponer los alcances técnicos y el potencial de implementación de estas soluciones, en un contexto donde la gestión ambiental y la protección de los recursos naturales se han convertido en prioridades.

El Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez reafirmó con estas acciones su compromiso con la formación de talento especializado, la investigación aplicada y la generación de tecnología con impacto social.