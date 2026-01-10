Desarrollan red de control meteorológico

Daniel Alberto García Sánchez, egresado de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), comentó que siguen trabajando en el proyecto “Avispero”, que tiene como objetivo generar una red de control meteorológico para Tuxtla Gutiérrez.

El fundador del grupo de Estudiantes en Atmósfera, Ciencias de la Tierra y Altas Energías de Chiapas, dijo que la finalidad es tener pequeñas estaciones atmosféricas que sean de bajo costo y mantenimiento que permitan estudiar la temperatura y presión atmosférica.

También fenómenos como islas de calor, efectos climáticos sobre los cuerpos de agua, factores para la sensación térmica, contaminación del aire, entre otros. “La física genera tecnología con diversas aplicaciones y se debe aprovechar”.

Objetivo

Tienen el objetivo de comenzar a desplegarlo este año, están trabajando en conjunto con el Laboratorio Regional de Computo de Alto Desempeño de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, para la generación de datos.

Explicó que los detectores rayos cósmicos requieren de corrección barométrica, que va en función de la presión atmosférica, para lo cual se necesitan datos precisos. Una limitante en Chiapas es que no hay equipos que sean de libre acceso y que generen información continúa cómo se necesita.

“Las estaciones serían autosustentables, no necesitan conectarse a ningún lado. El objetivo es hacerlo primero en Tuxtla, evaluar la viabilidad de extenderlo al estado y en Guadalajara y Michoacán, ya que dos colaboradores de allá están interesados”.

Mencionó que ya tienen dos resultados importantes sobre Tuxtla, evaluaron los perfiles térmicos de la periferia hacia el centro de la ciudad, encontrando una diferencia significativa entre una y otra. También han logrado completar datos de estaciones atmosféricas que no tenían.