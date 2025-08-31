Desarrollan sustrato para mejorar fertilización

Cada vez es más complicado producir alimentos agrícolas en ciertas regiones, debido a la degradación de los suelos. Organismos internacionales, universidades e instituciones promueven transitar a una agricultura sostenible, investigadores y estudiantes desarrollan un sustrato orgánico, capaz de mejorar el suelo y la fertilización de los cultivos vegetales locales.

Desde la sede Villa Corzo, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el equipo que trabaja en este proyecto señaló que aprovechan materia vegetal de la misma región.

Académico

El profesor Vicente Pérez Madrigal, candidato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), explicó que el biocarbón, conocido también como biochar, es un material que se obtiene al someter residuos vegetales a un proceso de pirólisis, una reacción mediante calor, sin llegar a la combustión.

La función de este material, al ser utilizado como sustrato en las plantas, es retener los nutrientes del suelo y mantener disponibles los fertilizantes. De esta manera, los cultivos aprovechan mejor las sustancias químicas que absorben a través de las raíces.

Investigación

Los estudios para la generación de biocarbón en la universidad se realizan de manera casera y en laboratorio. Estos se orientan al aprovechamiento de materiales como aserrín y cáscara de café, considerando que de cada material resulta una porosidad diferente y es necesario identificar la adecuada para cada planta.

La participación de estudiantes en este proyecto fortalece su formación académica y desarrolla sus habilidades de investigación. Muestra de ello es que ya se desarrollan en esta línea, una tesis de maestría en Ciencias Agroforestales y una de licenciatura en Ingeniería Agroforestal.