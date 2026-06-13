Desarrollan tecnologías para rehabilitación

Investigadores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG). trabajan en un proyecto enfocado en la rehabilitación de extremidades superiores mediante la integración de tecnologías mecatrónicas y sistemas inteligentes, algo bastante innovador.

Esta investigación forma parte del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico (Programa Delfín), por el cual la estudiante Valentina Velasco, proveniente del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo (TESVB), realiza una estancia académica de investigación en el Instituto.

Innovación

Durante su participación en este programa, se integrará a dicho proyecto, una iniciativa que busca contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para el sector salud.

Al compartir su experiencia, la estudiante destacó su interés por la investigación como una herramienta para generar innovación y responder a los desafíos actuales.

“Me interesa mucho la parte de investigación, ya que da pauta a la iniciativa de crear nuevas cosas, basándonos en proyectos e investigaciones anteriores podemos desarrollar algo más innovador, más funcional y acorde a los temas de actualidad y a las problemáticas que existen actualmente”.

Señaló que eligió realizar su estancia en el Instituto debido al impulso que la institución brinda a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, “me informé sobre el apoyo que se brinda a la investigación y vi que era una buena opción, ya que existe una amplia gama de proyectos de investigación”.

La participación de estudiantes de distintas instituciones del país en el Programa Delfín fortalece la colaboración académica y científica, además de fomentar la formación de nuevos investigadores comprometidos con la generación de conocimiento.