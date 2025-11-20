﻿﻿
Desarrollarán estudios aplicados en arquitectura

Noviembre 20 del 2025
Realizarán difusión cultural y divulgación científica con exposiciones, publicaciones y actividades comunitarias. Cortesía
El director general del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Antonio Saldívar Moreno, comentó que junto con el Colegio de Arquitectos Chiapanecos buscarán vincularse con instituciones públicas, privadas y sociedad civil mediante consultorías, asesorías técnicas y desarrollo de proyectos conjuntos, foros, simposios y visitas guiadas para intercambio de conocimientos.

Señaló que recientemente firmaron un convenio con el Colegio de Arquitectos, con el objetivo de impulsar procesos de investigación científica y aplicada, formación especializada de recursos humanos y vinculación interinstitucional para desarrollar actividades académicas, científicas y culturales.

“Lo que buscamos es trabajar en temas como la inclusión social y la sostenibilidad ambiental para Chiapas, alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y las necesidades locales. Para dicho objetivo, ambas instituciones llevarán a cabo actividades conjuntas de colaboración en diversos ámbitos”.

La idea es generar nuevo conocimiento mediante proyectos interdisciplinarios enfocados en soluciones sostenibles, y la promoción de estudios aplicados en arquitectura, planificación del ordenamiento territorial y gestión urbano-rural asociada al cuidado del ambiente y conservación de la biodiversidad.

Destacó la importancia de la formación de recursos humano a través del posgrado de Ecosur y enfatizó que en los procesos de investigación se fomenta la inter y transdisciplinariedad y que se aceptan todos los perfiles para su ingreso.

Además se contempla la implementación de programas de docencia y educación continua para el desarrollo profesional y técnico, así como la capacitación en competencias especializadas, incluyendo tecnologías emergentes y prácticas sostenibles, desarrolladas en colaboración por las partes que firman el convenio.

