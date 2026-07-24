Desatención a migrantes genera problemas de salud

La desatención de autoridades federales encargadas del tema de migrantes genera un grave problema de salud en Tapachula; si bien existen en este sector algunos extranjeros que traen dinero, la mayoría son pobres, duermen en la calle, en parques y jardines, buscando entre la basura alimentos, lo que genera además problemas de salud y mentales, señaló en entrevista el activista y defensor de derechos humanos Luis Rey García Villagrán.

Expuso que ante esta situación es necesario que la población asuma su papel y exija en diversos medios que haya atención a este problema.

García Villagrán expuso que la aglomeración de este sector es de entre 50 y 55 mil personas que están varadas en Tapachula, 13 mil de las cuales continúan en espera de la resolución en su proceso de regularización de estatus migratorio.

Por ello, reiteró que es necesario que empresarios, sociedad y defensores de derechos humanos alcen la voz en redes sociales a través de gestiones para que se les atienda, presionar al gobierno federal a tomar cartas en el asunto para que al extranjero que haga solicitudes se le dé respuesta inmediata y Tapachula deje de ser el cuello de botella, porque muchos de ellos no están interesados en quedarse aquí.