Desayuno empresarial previo a El Buen Fin

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Tapachula y Frontera Sur realizó el desayuno empresarial con motivo de la edición 15 de El Buen Fin, el fin de semana más barato del año del 13 al 17 de noviembre, en el que estuvieron convocados autoridades federales, estatales y municipales relacionados con el tema de Turismo, Comercio, Seguridad, Migración y autoridades de Guatemala con la finalidad de colaboración para que nuevamente sea un éxito en ventas.

Presidido por el empresario Jorge Zúñiga Rodríguez, quien fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, por una parte, a los funcionarios federales, estatales y municipales entre estos el director de la Profeco Chiapas, Juan Manuel Zardain Borbolla, el subsecretario de la Frontera Sur Carlos Siles, cónsules de Guatemala en México, representantes de instituciones de seguridad y regidores del Ayuntamiento de Tapachula.

Con más de 500 asistentes, la convocatoria al desayuno empresarial previo al 15 aniversario del Buen Fin 2025. El presidente de la Canaco Tapachula y de la Frontera Sur Jorge Zúñiga enfatizó que existe unidad entre la iniciativa privada y las autoridades, lo que expresa una buena organización que requiere ser fortalecida no solo con el compromiso de los empresarios sino de las autoridades que finalmente juegan un papel importante.

Zúñiga Rodríguez afirmó que Tapachula juega un papel importante en la Frontera Sur debido a su potencial de proyección gracias a la infraestructura con la que cuenta.