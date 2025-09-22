Desbordamiento de río y deslave en Chenalhó

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona Altos de Chiapas ocasionaron el desbordamiento de un río en el municipio de San Pedro Chenalhó, así como un deslave.

Autoridades indicaron que el río que atraviesa la cabecera municipal se desbordó, lo que provocó diversos problemas a la población que vive en la zona.

Bloqueo

El deslave ocurrido en la carretera que conduce a la comunidad de Acteal, lo que mantiene bloqueada la circulación desde la noche del sábado debido a la acumulación de tierra y ramas en la cinta asfáltica.

Algunos automovilistas buscan vías alternas mientras que otros buscan cruzar la zona de riesgo, por lo que autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones.

Hasta este domingo no se habían reportado afectaciones en viviendas ni parcelas. Autoridades tradicionales y comunitarias exhortaron a la población evitar acercarse a los cauces y a las laderas de los cerros para prevenir accidentes.

Refugio temporal

Protección Civil (PC) informó que en caso de evacuación, se habilitó como refugio temporal el domo ubicado en el centro de la localidad.

Finalmente, reiteraron el llamado a los automovilistas a conducir con precaución en los tramos angostos de la región y respetar las recomendaciones de seguridad.