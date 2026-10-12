Desbordamiento del río Mesbilja dejó un muerto

Las intensas lluvias registradas este fin de semana provocaron el desbordamiento del río Mesbilja, en el municipio de Oxchuc dejando viviendas y caminos afectados, además de un hombre fallecido.

Protección Civil y autoridades, realizan labores de rescate y evaluación de daños, por instrucciones del presidente municipal, César Gómez López, se informó.

De acuerdo con la información difundida, la víctima fue arrastrada por la corriente, por lo que habitantes y autoridades actuaron para rescatarlo, pero ya sin vida.

Ante las afectaciones, se solicitó el apoyo de la ciudadanía para las familias damnificadas, mediante la donación de víveres, despensas, agua potable, ropa y artículos de limpieza, con el fin de atender sus necesidades más urgentes.