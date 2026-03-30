Desbordan devoción en el Domingo de Ramos

En Tapachula, la celebración del Domingo de Ramos se vivió entre escenas multicolores, cantos, alegría y unión familiar en los templos católicos que se sumaron a esta conmemoración. Participaron tanto habitantes de la región como migrantes. La iglesia de San Agustín, ubicada en el centro histórico de la ciudad, fue una de las más representativas, donde se recordó el pasaje bíblico de la entrada de Jesús a Jerusalén, expresión de fe y devoción.

Desde muy temprano, en cada una de las eucaristías, los feligreses acudieron con ramos en mano, elaborados en diversas formas, como cruces e imágenes, adquiridos en mercados o a canasteras instaladas en las inmediaciones del templo. Estos fueron bendecidos durante las celebraciones. Este domingo, la misa de las siete de la mañana fue oficiada por el obispo de Tapachula, Luis Manuel López Alfaro.

Conmemoración

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesucristo a Jerusalén, cuando la multitud extendía mantos, ramos de olivo y palma, mientras proclamaba: “Bendito el que viene en nombre del Señor”, con lo que inicia la Semana Santa.

A las afueras de la iglesia, decenas de vendedores ofrecieron ramos con distintas figuras, que posteriormente son colocados en los hogares, detrás de las puertas o junto a crucifijos, rosarios e imágenes sagradas, como símbolo de la victoria pascual de Jesús.

Antes de iniciar la eucaristía, el obispo, Luis Manuel López Alfaro, realizó la bendición de los ramos, mientras los asistentes entonaron alabanzas de gratitud. En su mensaje, exhortó a los fieles a vivir la Semana Santa con fe y devoción, sin perder de vista el sentido central de la celebración: el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo.

“Los invito a participar y vivir con profunda fe la Semana Santa, y a demostrar amor al prójimo, como Jesús lo hizo con el mundo, ya que es uno de los mandamientos más importantes en la Biblia”, expresó.