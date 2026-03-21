Descargan 2 mil toneladas de aceite de soya

Dos mil toneladas de aceite crudo de soya, para ser procesada en la empresa Inelac, arribaron vía marítima de Puerto Chiapas.

El barco M/V Bow Titanium, hizo su arribo en las últimas horas y de inmediato, decenas de trailers con pipas se ubicaron en los patios de maniobras para recibir el producto.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) aseguró que esta operación fortalece la línea de negocios, al diversificarse las cargas y ofrecer servicios logísticos integrales.

“Estamos dando un paso más hacia la consolidación de Puerto Chiapas como un hub logístico clave en el sur de México”, precisó la dependencia.

Importancia

No es la primera vez que grandes embarcaciones que transportan aceite crudo arriban al puerto chiapaneco, ya que el producto se dirige a Inelac, una empresa procesadora de capital guatemalteco ubicada a escasos kilómetros.

A Puerto Chiapas en este año han arribado aparte de cruceros, también cargueros qué transportan materiales para la construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico, para llevar banano chiapaneco hacia los Estados Unidos, atún y maíz, entre otros.