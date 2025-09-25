Descargan casi 11 mil toneladas de maíz

Un total de 10 mil 934 toneladas de maíz, arribaron a Puerto Chiapas procedentes de Topolobampo, Sinaloa. El buque granelero Mar de Cortés, ingresó sin contratiempos para llevar a cabo la descarga del grano básico.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) informó que el maíz es una de las cargas que más se operan en Puerto Chiapas.

Con ello, dijo, “se consolida a esta entidad como un punto estratégico para el comercio marítimo, que impulsa el desarrollo agroalimentario y económico de la región”.

Van dos arribos

Suman dos arribos de grandes embarcaciones en menos de ocho días, la anterior fue el buque quimiquero Lumphine Park, que descargó mil 500 toneladas de aceite de soya desgomado, procedente de Puerto Quetzal, Guatemala.

“La conectividad de Puerto Chiapas se ha fortalecido, con lo cual se impulsa el crecimiento económico del sur de México”, apuntó la Asipona.