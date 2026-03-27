Descarta Ángel Torres distracciones electorales

Ante los señalamientos sobre posibles aspirantes a la presidencia municipal en el proceso electoral de 2027, el alcalde Ángel Torres afirmó que su prioridad es atender las necesidades de la capital chiapaneca y no anticipar escenarios electorales, destacando obras públicas y cercanía con la ciudadanía.

Explicó que, por ahora, su enfoque está totalmente centrado en el ejercicio de su administración.

“Todo es respetable, pero hay que esperar los tiempos”, expresó.

Reiteró que su prioridad es cumplir con la responsabilidad que le fue encomendada por la ciudadanía.

Acciones

El edil detalló que su gobierno trabaja en acciones concretas para mejorar la calidad de vida en la capital chiapaneca, como la construcción y rehabilitación de calles, el fortalecimiento del sistema de drenaje, la mejora del alumbrado público y la atención a la seguridad.

“Estoy enfocado al 100 por ciento en mi trabajo, en seguir construyendo calles, mejorar luminarias y atender temas de drenaje y seguridad”, sostuvo.

Sobre los retos que aún enfrenta Tuxtla Gutiérrez, señaló que la clave es continuar trabajando de manera permanente y cercana a la ciudadanía.

“Este es un trabajo 24/7, 365 días del año. Hay que seguir dándole resultados al ciudadano, escucharlo y atenderlo”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia de diversos programas, que conforman una estrategia que permite a los habitantes tener un contacto directo con las autoridades municipales para plantear sus necesidades.

Reconoció que, aunque su administración recorre colonias, barrios y ejidos, estos espacios de atención directa permiten ampliar el alcance del gobierno y fortalecer la comunicación con la población.

Con ello, insistió, se busca mantener una gestión enfocada en resultados tangibles, dejando de lado, por ahora, cualquier aspiración política futura.